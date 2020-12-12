Выборы в США прошли 3 ноября, официально итоги не объявлены. По подсчетам крупнейших СМИ, победу одержал Байден.

Верховный суд США отклонил предложение Техаса, поддерживаемое Дональдом Трампом, аннулировать результаты выборов в четырех ключевых штатах, что может фактически заблокировать попытки действующего главы побороть победу Джо Байдена на президентской гонке.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Речь идет о попытке оспорить победу кандидата от демократов в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане и Висконсине.

Это решение завершает "большой" судебный процесс Трампа и разбивает его надежду таки получить кресло президента еще на один срок подряд.

В пятницу Трамп призвал Верховный суд проявить "большую мудрость и отвагу". Однако через несколько часов после принятия решения он написал в Twitter: "Верховный суд действительно нас подвел. Нет мудрости, нет мужества!".

Выборы президента США

Выборы в США прошли 3 ноября, официально итоги не объявлены. По подсчетам крупнейших СМИ, победу одержал Байден.

Дональд Трамп не признает победу демократа, но при этом согласовал процедуру передачи власти.

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Автор: УНИАН