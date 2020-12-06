Акция, которая прошла в штате Джорджия, стала частью кампании в преддверии январских выборов в Сенат.

Президент США Дональд Трамп провел первый митинг после проигрыша на выборах.

Об этом сообщает Reuters.

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Акция, которая прошла в штате Джорджия, стала частью кампании в преддверии январских выборов в Сенат.

На митинге он должен был агитировать за республиканских кандидатов в сенат, однако президент решил сконцентрироваться на себе.

«Они обманули нас и сфальсифицировали наши президентские выборы, но мы все равно их выиграем», — сказал Трамп.

Президент повторил свои нападки на республиканцев, которые отказались поддержать его требования, включая губернатора Джорджии Брайана Кемпа.

«И они собираются попытаться сфальсифицировать и эти выборы», — сказал он толпе, скандировавшей «Еще четыре года!».

Перед митингом он подверг резкой критике в Твиттере губернатора Джорджии, республиканца Брайана Кемпа за то, что тот не объявил пересчет голосов. Кемп в ответ напомнил, что публично призывал пересчитать результаты (полномочий объявить пересчет у него нет).

Обвинения Трампа в широко распространенном мошенничестве на выборах были отвергнуты властями штатов и федеральными властями по всей стране, а многочисленные юридические иски его кампании почти все провалились.

Выборы в США 2020: что известно

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

3 декабря 2020 года действующий президент США Дональд Трамп заявил, что будет защищать честность голосования на выборах президента, и процесс подсчета голосов должен продолжаться.

14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

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Автор: УНИАН