Президент США Дональд Трамп провел первый митинг после проигрыша на выборах.
Об этом сообщает Reuters.
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Акция, которая прошла в штате Джорджия, стала частью кампании в преддверии январских выборов в Сенат.
На митинге он должен был агитировать за республиканских кандидатов в сенат, однако президент решил сконцентрироваться на себе.
«Они обманули нас и сфальсифицировали наши президентские выборы, но мы все равно их выиграем», — сказал Трамп.
Президент повторил свои нападки на республиканцев, которые отказались поддержать его требования, включая губернатора Джорджии Брайана Кемпа.
«И они собираются попытаться сфальсифицировать и эти выборы», — сказал он толпе, скандировавшей «Еще четыре года!».
Перед митингом он подверг резкой критике в Твиттере губернатора Джорджии, республиканца Брайана Кемпа за то, что тот не объявил пересчет голосов. Кемп в ответ напомнил, что публично призывал пересчитать результаты (полномочий объявить пересчет у него нет).
Обвинения Трампа в широко распространенном мошенничестве на выборах были отвергнуты властями штатов и федеральными властями по всей стране, а многочисленные юридические иски его кампании почти все провалились.
Выборы в США 2020: что известно
- Выборы президента США состоялись 3 ноября.
- Согласно подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.
- По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.
- 3 декабря 2020 года действующий президент США Дональд Трамп заявил, что будет защищать честность голосования на выборах президента, и процесс подсчета голосов должен продолжаться.
- 14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.
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