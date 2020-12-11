Существует три веские причины, почему 45-й президент США не сможет стать еще и 47-м.

Дональд Трамп потерял президенство. Но его оппоненты все же не одержали победу, которую они желали больше всего. Они не добились рокового поражения всего "трамповского" движения, которое было бы настолько мощным, что лишило бы его всех сторонников. Это не оставило бы ему другого выбора, кроме как сойти со сцены и раствориться в прошлом.

Сейчас Трамп доминирует как в обсуждении настоящего, так и будущего. Его причудливые утверждения, что он якобы победил на выборах, помогли ему собрать еще 200 миллионов долларов пожертвований после дня выборов, - пишет Politico. Многие однопартийцы разделяют его мечту вернуться в кресло президента США в 2024 году. Тем же, кто его презирает, кажется, что работа продолжается, страх живет, а кошмар никогда не кончится.

Читайте такжеТрамп провел первый митинг после проигрыша на выборахНо на самом деле он все-таки кончится. И это произойдет быстрее, чем кажется возможным сегодня. Существует три главные причины, чтобы очень скептически относиться к возможности, что момент доминирования Трампа в партии и публичном сознании продолжится после 20 января. Самое важное - это большое количество прецедентов, которые указывают на то, что у Трампа не будет еще одного важного акта в американской политике.

Утверждение, что Трамп сохранит влиятельность, основывается на предположении, что он - уникальная историческая фигура. Однако, его отличает лишь один фактор: ни один политик его типа никогда не становился президентом. А во всем остальном он привычный для американцев тип, представителями которого раньше были такие деятели, как Джозеф МакКарти, Джордж Уоллес и Росс Перо.

Как и Трамп, у них была яркая личность, склонная к преувеличению. Они воспользовались реальным народным недовольством элитами и достигли пикового момента, когда смогли всколыхнуть систему и напугать традиционных политиков от обеих партий. В случае каждого из них их особый момент подъема быстро закончился. Культы личности в американской политике - довольно распространенное явление. Но они всегда недолговечны. И у Трампа нет никаких причин считать, что он станет исключением.

Читайте такжеШтат Джорджия в третий раз подтвердил победу БайденаВторая причина - он не в лучшем положении, чтобы удерживать общественное внимание. Трамп уже давно не делает вид, что не хочет говорить о чем-либо кроме личных обид. Он не пытается направить свое движение к преследованию каких-то великих идей, которые бы улучшили жизнь граждан. Когда Трамп только ворвался в президентскую политику 5 лет назад, его потенциальные "подарки" были основаны на темах, которые республиканцы в основном игнорировали в своей повестке дня. Он говорил о проблемах иммиграции, глобализации и о представлениях о национальном упадке. Сегодня же все, кто следит за лентой Трампа в Twitter, не верят в то, что он озабочен проблемами общества больше, чем собственными. А это не тот рецепт, который может обеспечить политическую силу.

И третья причина, которая похоронит политическое будущее Трампа - политики никогда не стоят на месте, а он именно это и делает. Как только он покинет Белый дом, его ждет столкновение с жестокой реальностью. Он пользуется лишь узким набором политических инструментов. Если дела идут хорошо, он инстинктивно преувеличивает ситуацию. Если же все плохо, он преуменьшает это. С политической точки зрения, пандемия коронавируса требовала изменений в его манере перекладывать вину на кого-то другого. Но если бы он действительно это сделал, то получил бы немалые дивиденды.

Читайте такжеBloomberg: Сын Байдена теперь под следствием и это проблемаТрамп не меняется, потому что не видит нужды и не представляет, как это сделать. Это именно та комбинация плохих суждений и бедного воображения, которая разбивает любой оптимизм относительно его способности вернуть себе власть в новых условиях, которые ждут его после выселения из Белого дома.

А время бежит. Амбициозным республиканцам, которые стремятся вернуть контроль над партией и стать президентами, не придется выступать и побеждать Трампа, как в 2016 году. С помощью небольших усилий они могут создать собственные лидерские образы, которые превзойдут и сделают неактуальным 74-летнего Трампа. Он станет артефактом прошлой эры.

Выборы в США 2020: Что известно

Выборы президента США состоялись 3 ноября.

Согласно подсчетам результатов выборов президента США, Байден станет следующим главой Белого дома. Его инаугурация состоится 20 января 2021 года.

По последним прогнозам, Байден должен получить 306 голосов от коллегии выборщиков при 270 минимально необходимых для победы. Трамп набирает 232 голоса.

3 декабря 2020 года действующий президент США Дональд Трамп заявил, что будет защищать честность голосования на выборах президента, и процесс подсчета голосов должен продолжаться.

14 декабря состоится встреча всех 538 членов коллегии выборщиков, которые окончательно проголосуют за следующего президента США.

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Перевод: Лесь Дымань