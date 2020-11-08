По данным ведущих американских СМИ, Байден получил 273 голоса выборщиков и победил Трампа.

Президент США Дональд Трамп не признает свое поражение на выборах и заявляет о фалсификациях. По его словам, он получил достаточно голосов для победы.

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«Наблюдателей не допускали в комнаты подсчеты голосов. Я победил на выборах, получив 71 миллион голосов. Плохие вещи произошли, когда наших наблюдателей не допустили к мониторингу. Такого никогда не случалось ранее. Миллионы почтовых бюллетеней были отправлены людям, которые никогда о них не просили», - написал Трамп в своем Twitter.

Победа Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

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Автор: Дмитрий Захаров