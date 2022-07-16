Бывший президент Дональд Трамп дважды подвергался процедуре импичмента.

Президенту США Джо Байдену может грозить импичмент, если его Демократическая партия потеряет контроль над Сенатом и Палатой представителей по итогам осенних выборах.

Об этом сообщает Newsweek.

Издание отмечает, что в случае проигрыша выборов Байдену может грозить импичмент, поскольку ведущие республиканцы уже заявляли о намерении инициировать его.

В частности, в январе сенатор-республиканец Тед Круз говорил, что для импичмента Байдена будет "множество оснований". А в апреле его представитель Кен Бак заявлял, что судебный комитет Палаты представителей "проведет слушания, чтобы определить, уместен ли импичмент".

Согласно майскому опросу Массачусетского университета, 68% республиканцев и 66% консерваторов поддерживают импичмент.

Статьи об импичменте могут быть приняты простым большинством в Палате представителей, но президента могут отстранить только большинством в две трети голосов в Сенате. Такого еще никогда не было, и маловероятно, что республиканцы получат необходимое количество мест в 2023 году.

Однако бывший президент Дональд Трамп дважды подвергался процедуре импичмента - в 2020 и 2021 годах - и оба раза Сенат оправдал его. Поэтому в случае победы республиканцев на выборах ничто не помешает им в Палате представителей инициировать процедуру, даже если шансов мало.

По мнению почетного профессора правительства и политики США в Центре изучения демократии Вестминстерского университета в Британии Джона Оуэнса, демократы по итогам выборов сохранят за собой Сенат и Палату представителей.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд Трамп еще до промежуточных выборов в Конгресс может объявить об участии в президентской гонке 2024 года.

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