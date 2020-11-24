Ранее штаб действующего президента США Дональда Трампа пытался обжаловать результаты выборов в Пенсильвании.

Избранного президента США Джо Байдена признали победителем выборов в штате Пенсильвания.

Об этом сообщил Губернатор штаба Том Вулф на своей странице в Twitter.

По его словам, он официально утвердил победу Байдена.

"Как того требует федеральный закон, я подписал документ, утверждающий, что голоса выборщиков достаются Джо Байдену и Камале Харрис", - написал Вулф.

Также он выразил благодарность сотрудникам избирательных комиссий, которые провели "честные и свободные выборы в невероятно сложное время в истории нашего сообщества и истории страны".

"Наши сотрудники, работающие на выборах, подвергались постоянным нападкам, и они действовали превосходно и достойно", - добавил губернатор Пенсильвании.

Победа в этом штате дает Байдену 20 голосов выборщиков. Согласно прогнозам американских СМИ, Байден имеет 306 голосов избирателей, что значительно больше 270 голосов, необходимых для победы на выборах президента США.

Напомним, штаб действующего президента США пытался обжаловать результаты выборов в Пенсильвании. Однако, окружной судья Мэтью Бранн признал аргументы команды Дональда Трампа в пользу пересчета голосов в Пенсильвании "безосновательными и спекулятивными".

Победа Джо Байдена на выборах в США

3 ноября в США состоялись президентские выборы.

Официальные результаты еще не объявлены, но ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США.

В свою очередь, действующий президент Соединенных Штатов Трамп отказался признавать победу своего соперника. Он подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

Мировые лидеры, однако, поспешили поздравить Байдена с победой. Среди них президент Украины Владимир Зеленский.

Тем не менее, 24 ноября администрация Дональда Трампа уведомила администрацию Байдена о готовности передать полномочия.

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Автор: Александр Топчий