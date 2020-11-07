Американский сенатор и юрист Камала Харрис станет вице-президентом США.

Сенатор штата Калифорния Камала Харрис станет первой женщиной афроамериканско-южноазиатского происхождения на посту вице-президента США.

Камала Харрис уже прокомментировала победу Байдена в Twitter.

"Мы сделали это, мы сделали это, Джо. Ты станешь следующим президентом США", - сказала она.

"Историческая победа сенатора в Калифорнии также представляет миллионы женщин в демографических показателях - которые часто остаются без внимания, исторически недостаточно представлены и систематически игнорируются - которые сейчас впервые за 200-летнюю историю страны получают эту новую власть", - пишет CNN.

Первая темнокожая женщина-вице-президент США: кто такая Камала Харрис

Ей 55 лет, она родилась в Калифорнии, в США; ее отец - иммигрант из Ямайки африканского происхождения, а мать была иммигранткой из Индии. Сама Харрис, по сообщениям, определяет себя как афроамериканку. Свое происхождение она сделала одним из маркеров своей политической карьеры.

Высшее образование Харрис получила в Говардском университет — одном из самых известных высших учебных заведений, которое начало принимать темнокожих. Потом она поступила в Калифорнийский университет в Гастингсе, где выучилась на юристку.

Большая часть карьеры Камалы Харрис, собственно, и была связана с юриспруденцией. В 2003 году она стала окружным прокурором Сан-Франциско, а в 2010-м — генпрокурором штата Калифорния, первой темнокожей женщиной на этом посту.

Генпрокурором Калифорнии Харрис пробыла почти два полных срока, получив положительную репутацию в Демократической партии. Этим она и воспользовалась, успешно пройдя в Сенат (верхняя палата парламента США) в 2017 году.

Победа Байдена на выборах в США

Ведущие американские СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США. По их данным, Байден получил 273 голоса, что свидетельствует о его победе над республиканцем Дональдом Трампом в борьбе за Белый дом.

В свою очередь действующий президент Соединенных Штатов отказывается признавать победу кандидата от Демократической партии.

Трамп подчеркнул, что решение о победе на выборах принимается после подсчета законных голосов, а не после заявлений медиа.

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Автор: Олег Давыгора