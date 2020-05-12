Польским избирателям предлагают выбирать формат голосования на выборах: традиционно или по почте

Выборы президента, которые должны пройти 10 мая, признаны несостоявшимися.

Избирателям в Польше предлагают выбирать формат своего голосования на выборах: традиционный способ или волеизъявление по почте.

Как сообщает "Польское радио", соответствующий проект закона был опубликован накануне вечером на странице Сейма страны.

"Смешанная система голосования, проект закона которой только что был опубликован на странице Сейма, предусматривает, что голосование в Польше во время президентских выборов может происходить традиционным способом, а также - для желающих - в корреспонденционной форме. На адрес такого избирателя будет отправлен избирательный пакет", - говорится в сообщении.

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В случае желания избирателя голосовать нетрадиционным способом, он должен сообщить об этом администрации гмины, а заграницей – консульство. Последний срок, когда это можно сделать - за 12 дней до дня голосования. Примечательно, что это не касается лиц, которые находятся в самоизоляции или карантине из-за коронавируса. Они смогут подать заявку на такое голосование за пять дней до выборов.

Как отмечается, такие изменения могут касаться как первого, так и второго тура выборов.

Как сообщал УНИАН, Государственная избирательная комиссия Польши официально подтвердила, что выборы президента республики, которые были запланированы на 10 мая, не состоялись.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о проведении президентских выборов при помощи почты из-за пандемии коронавируса.