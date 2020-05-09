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Президент по почте: в Польше пройдут выборы, несмотря на эпидемию коронавируса

02:55, 09 мая 2020
Мир
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Выборы в Польше проведут через почту / Фото: president.gov.ua

Так, ранее поддержанный польским Сеймом закон о проведении дистанционного голосования на нынешних президентских выборах вступит в силу после публикации в "Официальном вестнике", сообщает польский канал RMF24.

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Закон позволяет организовать президентские выборы посредством почты, чтобы избирателям не пришлось идти на участки.

Как пишут СМИ, теперь запланированные на 10 мая президентские выборы в Польше не состоятся, поскольку государственная избирательная комиссия не успела подготовить все необходимое для их проведения.

В дальнейшем Верховный суд должен признать выборы несостоявшимися, после чего спикер Сейма объявит об организации новых выборов.

Отмечается, что дистанционное голосование должно состояться в июне или июле этого года.

Как сообщал ранее УНИАН, нынешний глава польского государства Анджей Дуда выступает кандидатом от правящей партии и лидирует в опросах общественного мнения. Дуда занимает пост президента Польши с 2015 года.

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