Избирком Польши признал президентские выборы такими, что не состоялись

В течение 14 дней в Польше должны объявить новую дату проведения президентских выборов.

Государственная избирательная комиссия Польши официально подтвердила, что выборы президента Республики Польша, которые были запланированы на 10 мая, не состоялись.

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Национальная избирательная комиссия констатировал, что на президентских выборах, назначенных на 10 мая 2020 года, избиратели не имели возможности проголосовать за кандидатов.

Теперь маршал польского Сейма Эльжбета Витек имеет 14 дней, чтобы объявить новую дату проведения президентских выборов.

Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда подписал закон о проведении президентских выборов при помощи почты из-за пандемии коронавируса.