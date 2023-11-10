Поименный список министров обещают объявить на заседании Сейма.

В Польше три оппозиционные силы, что на октябрьских выборах вместе набрали более половины голосов, подписали коалиционное соглашение, которое открывает для них путь к формированию нового коалиционного правительства. Об этом сообщает польское издание RMF24.

В состав новой парламентской коалиции вошли политические блоки "Гражданская платформа" и "Третий путь", а также партия "Левица". Президент партии PSL (входит в блок "Третий путь") Владислав Косиняк-Камыш отметил, что коалиция имеет план и программу по управлению государством.

"Мы создали очень широкий общий знаменатель вопросов, которые мы хотим решить и реализовать. Они касаются как предпринимателей, так и наемных работников. Они касаются как образования, так и здравоохранения. Они касаются села, сельского хозяйства, крупных мегаполисов. Прав женщин, семейного достатка. Они касаются всех амбициозных целей, которые сегодня стоят перед Польшей. И мы говорим от вашего имени, а не от себя. Мы берем на себя полную ответственность за судьбу Польши, нашей Родины и каждого из вас", - сказал Косиняк-Камыш.

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На вопрос журналистов относительно поименного состава будущего правительства Дональд Туск пообещал, что список будущих министров будет представлен на заседании Сейма.

"Те, кто должен это решать при вотуме доверия, и президент, на мой взгляд, не должны читать в газетах или смотреть различные утечки по телевизору", - сказал он, добавив, что придется еще внести косметические коррекции, но при необходимости коалиция готова представить состав своего правительства хоть сейчас.

Согласно тексту коалиционного соглашения, должность премьер-министра должен занять именно Дональд Туск. Президент PSL Владислав Косиняк-Камыш является кандидатом на должность первого вице-премьера. Лидер партии "Польша 2050 "(в составе блока "Третий путь") Шимон Головня должен стать спикером Сейма.

Парламентские выборы в Польше

Как писал УНИАН, в середине октября в Польше состоялись парламентские выборы, первое место на которых заняла правящая партия "Право и справедливость". Впрочем, она получила лишь чуть более 35% голосов, что меньше показателей на прошлых выборах и чего мало, чтобы самостоятельно сформировать правительство.

На втором месте оказалась оппозиционная "Гражданская коалиция" - 30%. За ней следуют "Третий путь" (14%) и "Левица" (8,61%). Крайняя правая и антиукраинская "Конфедерация" получила 7%.

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