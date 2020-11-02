Среди протестующих - бывшая глава Нацполиции Украины.

Под зданием парламента Грузии представители оппозиции установили несколько палаток. Они отказываются признавать результаты парламентских выборов в стране.

Об этом пишет агентство "Новости Грузия".

Помешать в установке палаток пыталась полиция, произошли стычки. В итоге палатки поставили. Оппозиционеры намерены оставаться в них до утра. В первых рядах протестующих - бывшая глава Нацполиции Украины Хатия Деканоидзе. Она представляет партию "Единое национальное движение".

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"Я хочу выразить свой протест в качестве рядового гражданина. Кто хочет, пусть уходит домой, кто хочет – остается… Неважно сколько нас будет – 1, 2 или 3. Даже если я останусь одна, я все-таки буду стоять у парламента. Я понимаю, что борьба с олигархом и Россией изнурительная, но я остаюсь у парламента и в такой форме выражаю протест", - заявила Деканоидзе.

Оппозиция требует назначения досрочного голосования. В следующее воскресенье они грозятся собрать в центре Тбилиси "всю Грузию" на масштабную акцию.

Выборы в Грузии 2020: первые итоги

Согласно данным экзит-полов, на проведенных 31 октября парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия "Грузинская мечта", лидером которой является бизнесмен Бидзина Иванишвили.

Оппозиционная сила бывшего президента Михеила Саакашвили "Национальное движение" занимает второе место.

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Автор: Юрий Годован