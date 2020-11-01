Перед зданием парламента Грузии начался митинг объединенной оппозиции и ее сторонников против результатов парламентских выборов, которые состоялись 31 октября.
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Как сообщает "Эхо Кавказа", участники акции утверждают, что выборы были сфальсифицированы и не намерены признавать их результаты.
В частности, они расценивают избирательную кампанию как «украденные выборы».
Сегодня оппозиционеры собрались в офисе Лейбористской партии, чтобы разработать план действий, и объявили о новой волне митингов со следующей недели. В ЦИК назвали обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.
Парламентские выборы в Грузии-2020
- Согласно данным экзит-полов, на проведенных накануне, 31 октября, парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия "Грузинская мечта", лидером которой является бизнесмен Бидзина Иванишвили.
- Оппозиционная сила бывшего президента Михеила Саакашвили «Национальное движение» занимает второе место.
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