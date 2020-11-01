Представители оппозиции утверждают, что выборы были сфальсифицированы и не намерены признавать их результаты.

Перед зданием парламента Грузии начался митинг объединенной оппозиции и ее сторонников против результатов парламентских выборов, которые состоялись 31 октября.

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Как сообщает "Эхо Кавказа", участники акции утверждают, что выборы были сфальсифицированы и не намерены признавать их результаты.

В частности, они расценивают избирательную кампанию как «украденные выборы».

Сегодня оппозиционеры собрались в офисе Лейбористской партии, чтобы разработать план действий, и объявили о новой волне митингов со следующей недели. В ЦИК назвали обвинения в фальсификации результатов парламентских выборов абсурдными.

Парламентские выборы в Грузии-2020

Согласно данным экзит-полов, на проведенных накануне, 31 октября, парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия "Грузинская мечта", лидером которой является бизнесмен Бидзина Иванишвили.

Оппозиционная сила бывшего президента Михеила Саакашвили «Национальное движение» занимает второе место.

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Автор: Виталий Саенко