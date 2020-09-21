По словам вице-президента Еврокомиссии, в частности не будет встреч на высоком политическом уровне.

Непризнание Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси на практике приведет к снижению уровня отношений с Евросоюзом.

Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета Евросоюза на уровне глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Трансляция пресс-конференции проходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

"Я считаю, что у нас похожая ситуация в Венесуэле, когда говорим о Лукашенко. Мы не признаем легитимность президента Мадуро в качестве президента Венесуэлы. Мы не признаем его демократическую легитимность. По тем же причинам и на тех же условиях мы не признаем демократическую легитимность господина Лукашенко, поскольку мы не верим, что выборы были настоящими", - подчеркнул Боррель.

Он отметил, что в Беларуси президентские выборы были сфальсифицированы.

"Непризнание демократической легитимности не значит, что мы не признаем реальность. По сути, мы имеем Лукашенко в Беларуси, мы имеем Мадуро в Венесуэле. Оба имеют контроль над правительством и управление всей страной", - сказал Боррель.

Он объяснил практические последствия для отношений со странами, руководители которых не признаны легитимными.

"Вы не работаете в равной мере с теми, которых вы считаете демократически избранными, или с теми, которых таковыми не считаете. Значит ли это, что завтра мы отзовем посольства? Нет... Но с точки зрения наших отношений мы снизим эти отношения", - сказал Боррель.

По его словам, сейчас ведется работа над пересмотром отношений с Беларусью.

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Как сказал Боррель, это будет иметь последствия для участия Беларуси в инициативе "Восточного партнерства" и во встречах на высоком политическом уровне.

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Автор: Виталий Саенко