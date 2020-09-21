Непризнание Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси на практике приведет к снижению уровня отношений с Евросоюзом.
Об этом сказал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции после заседания Совета Евросоюза на уровне глав МИД стран ЕС в Брюсселе. Трансляция пресс-конференции проходила на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.
"Я считаю, что у нас похожая ситуация в Венесуэле, когда говорим о Лукашенко. Мы не признаем легитимность президента Мадуро в качестве президента Венесуэлы. Мы не признаем его демократическую легитимность. По тем же причинам и на тех же условиях мы не признаем демократическую легитимность господина Лукашенко, поскольку мы не верим, что выборы были настоящими", - подчеркнул Боррель.
Он отметил, что в Беларуси президентские выборы были сфальсифицированы.
"Непризнание демократической легитимности не значит, что мы не признаем реальность. По сути, мы имеем Лукашенко в Беларуси, мы имеем Мадуро в Венесуэле. Оба имеют контроль над правительством и управление всей страной", - сказал Боррель.
Он объяснил практические последствия для отношений со странами, руководители которых не признаны легитимными.
"Вы не работаете в равной мере с теми, которых вы считаете демократически избранными, или с теми, которых таковыми не считаете. Значит ли это, что завтра мы отзовем посольства? Нет... Но с точки зрения наших отношений мы снизим эти отношения", - сказал Боррель.
По его словам, сейчас ведется работа над пересмотром отношений с Беларусью.
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Как сказал Боррель, это будет иметь последствия для участия Беларуси в инициативе "Восточного партнерства" и во встречах на высоком политическом уровне.
Выборы и протесты в Беларуси: хронология событий
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- Тысячи жителей Беларуси, не согласных с результатами выборов, вышли на акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В первые дни протестов были задержаны тысячи людей, позже многим из них назначили админарест.
- Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в стране расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз". 27 августа Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
- В Евросоюзе заявили о непризнании результатов выборов и достигли соглашения применить санкции против белорусских чиновников в ответ на фальсификацию результатов голосования и применения насилия против протестующих.
- 15 сентября Верховная Рада Украины приняла заявление по событиям в Беларуси. Нардепы назвали выборы нечестными, осудили репрессии и поддержали введение Евросоюзом санкций против белорусских чиновников.
- 17 сентября Европарламент не признал победу Лукашенко на выборах и признал Координационный совет белорусской оппозиции временным представительным органом белорусов.
- 21 сентября в Брюсселе главы МИД стран-членов Европейского Союза не смогли договориться о санкциях против Беларуси.
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