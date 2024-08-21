В то же время российские элиты не выражают недовольство открыто, поскольку боятся возможных последствий борьбы за власть в РФ.

Успешное вторжение украинских вооруженных сил в Курскую область заставляет сторонников российского диктатора Владимира Путина беспокоиться и сомневаться в его поддержке.

Как пишет AP, за 24 года своего правления Путин изображал себя единственным человеком, который может гарантировать безопасность и стабильность России, но этот образ пострадал с началом войны, в том числе после вооруженного мятежа Евгения Пригожина и теракта в московском концертном зале.

"В то время как государственное телевидение обеспечивает по-прежнему сильную поддержку Путина, несмотря на неудачи, такие как вторжение в Курск, сложнее оценить мнение его ключевого электората — российской элиты", - пишет AP.

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По словам Екатерины Шульман из Евразийского центра Карнеги Путин зависит от их одобрения.

"Они круглосуточно думают о том, выгоден ли им статус-кво или нет", — сказала она.

С начала войны жизнь этих элит — ближнего круга Путина, высших бюрократов, чиновников служб безопасности и военных, а также руководителей бизнеса — стала хуже, а не лучше. Хотя многие обогатились на войне, у них стало меньше мест, где можно потратить свои деньги из-за западных санкций.

Вопрос, который они задают себе о Путине, сказала Шульман, "является ли старик все еще активом или уже обузой".

Сотрудник Международного института стратегических исследований в Лондоне Найджел Гулд-Дэвис отмечает, что российские элиты сейчас находятся в состоянии "недовольного согласия", но боятся того, кто победит, если начнется борьба за лидерство.

Аналитики говорят, что они могут надеяться, что реакция Путина на события в Курске соответствует шаблону, в котором он изначально медленно реагирует на кризис, прежде чем в конечном итоге одерживает верх.

С подавлением внутреннего инакомыслия и с твердым контролем над СМИ Путин может позволить себе принять "абсолютно циничное" решение игнорировать то, что происходит в Курской области, сказала Шульман.

Тем не менее, считает научный сотрудник и директор Программы Карнеги Юджин Румер, власть Путина "вряд ли ослабнет в результате этого унижения", поскольку вся политическая и военная вертикаль власти в России является соучастником его войны и несет общую ответственность за эту катастрофу.

Однако по мере того, как Украина наращивает наступление, Кремлю может стать сложно игнорировать многочисленные последствия войны. Ключевой вопрос, сказал Гулд-Дэвис, заключается в том, что произойдет, если российская элита придет к выводу, что войну "невозможно выиграть или если она никогда не закончится, пока Путин у власти".

Курская область - новости

Как сообщал Bild, ВСу в Курской области начинают сражение за крупный населенный пункт - Коренево.

Как отмечает аналитик издания Юлиан рёпке, потеря Коренево станет для Путина еще большим репутационным ударом, чем потеря Суджи, ведь он уже не сможет сослаться на внезапность нападения и неподготовленную оборону.

По данным WSJ, весной этого года генерал-полковник Александр Лапин, который следил за безопасностью в Курской области, распустил совет, который следил за охраной пограничного региона. Это решение создало еще одну дыру в обороне страны-агрессора, чем и воспользовались ВСУ для молниеносного наступления на Курщине.

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