Боятся покушения: в КНДР усилили охрану Ким Чен Ына

Вокруг него установлены специальные системы глушения связи и оборудование для обнаружения беспилотников.

Северная Корея усиливает охрану Ким Чен Ына "из-за угрозы покушения". Об этом сообщают южнокорейский телеканал Yonhap и Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS), передает Newsweek.

Отмечается, что Северная Корея усилила меры безопасности для защиты своего лидера Ким Чен Ына из-за возможных угроз его жизни. Разведывательное агентство проинформировало южнокорейских парламентариев о том, что для защиты Ким Чен Ына вокруг него установлены специальные системы глушения связи и оборудование для обнаружения беспилотников. Агентство также отметило, что в этом году лидер КНДР появлялся на публике более 110 раз, что на 60% больше, чем в прошлом году.

На фоне обострения отношений между Северной Кореей, Южной Кореей и западными союзниками, сообщается, что Пхеньян направил около 10 тысяч солдат для поддержки России в конфликте в Украине. Сообщения об усилении безопасности Ким Чен Ына совпали с визитом министра иностранных дел Северной Кореи в Москву.

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Хотя Пхеньян не комментировал цель визита, корейское государственное информационное агентство сообщило, что делегация во главе с министром иностранных дел Чхо Сон Хуи отправилась в Россию для обсуждения вопросов безопасности и возможного сотрудничества.

На прошлой неделе Ким Чен Ын заявил о необходимости укрепления "стратегического сдерживания" перед угрозой со стороны США, указав на ядерный арсенал Америки как на главную опасность для Северной Кореи. Он подчеркнул необходимость модернизации стратегических ракетных баз страны во время посещения такой базы, где вместе с сестрой Ким Ё Чен и другими военными руководителями проверил возможности пусковых установок. На сегодня Северная Корея находится под международными санкциями из-за продолжения разработки ядерного оружия и баллистических ракет, и по оценкам Федерации американских ученых, она обладает материалами для создания до 90 ядерных боеголовок.

Вступление КНДР в войну - что известно

По данным южнокорейской разведки, на прошлой неделе в Россию были отправлены войска КНДР, среди которых солдаты элитного 11-го армейского корпуса, известного как "Штурмовой корпус".

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Украину посетит южнокорейская делегация, чтобы обсудить отправку войск КНДР в Россию для войны против Украины и меры сотрудничества. Об этом сначала заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, а позже информацию подтвердили в Офисе Президента Украины.

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