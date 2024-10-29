'Жертвы кровавой сделки': что известно о 'Штурмовом корпусе', который КНДР отправила на войну

Эти элитные подразделения обучены как для потенциальных атак на Южную Корею, так и для обороны от внешних угроз.

По данным южнокорейской разведки, на прошлой неделе в Россию были отправлены войска КНДР, среди которых солдаты элитного 11-го армейского корпуса, известного как "Штурмовой корпус".

Как пишет The Washington Post, спецподразделения Северной Кореи оснащены взрывчатыми веществами, химическими и биологическими агентами, парашютами и самолетами, хотя их снаряжение уступает аналогам в других странах, согласно докладу Разведывательного управления Министерства обороны США за 2021 год.

Общая численность северокорейского спецназа превышает 200 тысяч человек. Эти элитные подразделения обучены как для потенциальных атак на Южную Корею, так и для обороны от внешних угроз. В их состав входят наземные, морские и воздушные силы, которые действуют в разведывательных, снайперских и диверсионных группах. Их готовят к захвату ключевых фигур и внезапным атакам, согласно данным американского оборонного ведомства.

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Эти войска участвовали в некоторых из самых известных операций Северной Кореи, включая рейд на Сеул в 1968 году, который привел к жертвам с обеих сторон. Спецподразделения широко освещаются в государственных СМИ КНДР, где их часто представляют как сильнейших солдат, иногда с акцентом на физическую подготовку.

Однако, несмотря на высокий уровень подготовки, этим солдатам может быть сложно адаптироваться к условиям современной войны. Как отмечает Хьонс Ли, бывший военнослужащий и правозащитник, который проходил службу в "Штурмовом корпусе", им не хватает навыков работы с передовыми технологиями и современным оборудованием. Если они попадут на фронт, им придется противостоять украинским силам, оснащенным дронами и ракетами, с которыми они никогда раньше не сталкивались.

Ли добавил, что для многих солдат, направленных в Россию, это станет первой встречей с боевыми действиями и внешним миром. Он назвал их "жертвами жестокой сделки между Ким Чен Ыном и Путиным", отметив, что они впервые столкнутся с реальными боями, плохо подготовленные и напуганные.

Ким Йол Су, старший эксперт по безопасности из Корейского института военных исследований в Сеуле, предположил, что в Россию могли быть также отправлены инженерные и вспомогательные подразделения для поддержки элитных войск, включая логистическую, транспортную и боевую поддержку. Он отметил, что для обеспечения десятков тысяч военных нужны ресурсы, такие как продовольствие, укрытия, боеприпасы и связь.

Несмотря на свою узкую специализацию, северокорейские спецподразделения, вероятно, будут помогать в боевых операциях и учиться у российских военных, добавил Ким.

Бывший кремлевский чиновник, который сохраняет связи с правительственными кругами, сообщил, что развертывание северокорейских войск в Курске является "актом мести" за эскалацию, которую Кремль воспринимает как угрозу. Он также отметил, что Кремлю дешевле и политически проще развернуть северокорейские войска, ведь это дает КНДР крайне необходимые средства и боевой опыт.

Вступление КНДР в войну - что известно

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Украину посетит южнокорейская делегация, чтобы обсудить отправку войск КНДР в Россию для войны против Украины и меры сотрудничества. Об этом сначала заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, а позже информацию подтвердили в Офисе Президента Украины.

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