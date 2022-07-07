У премьера Британии и властей РФ взаимная сильная нелюбовь друг к другу, утверждает спикер президента РФ.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что премьер-министр Великобритании и лидер Консервативной партии Борис Джонсон уходит в отставку.

Спикер Путина сказал, что британский премьер очень не любит власти РФ, и они ему отвечают взаимностью, пишет "Прайм".

Песков также утверждал, что российские власти, в первую очередь, следят за тем, что происходит в их государстве.

"Что касается самого господина Джонсона, то он очень нас не любит. Мы его тоже", - заявил он.

Ранее СМИ узнали, что Борис Джонсон уйдет в отставку с поста премьера Британии и лидера Консервативной партии.

Сам Джонсон ранее говорил, что не покинет пост, несмотря на то, что из его правительства за несколько дней уволились более 50 министров. Причиной массового увольнения министров является секс-скандал, в который попал бывший заместитель парламентского организатора Консервативной партии Крис Пинчер. Пинчера обвинили в том, что он приставал к мужчинам.

Джонсона же обвиняют в том, что он назначил Пинчера на пост, зная о его небезупречном прошлом.