Подпись под договором поставили глава МИД Дании Расмуссен и госсекретарь США Блинкен.

Соединенные Штаты Америки и Дания подписали оборонное соглашение, позволяющее размещать американские военные силы и технику на территории скандинавской страны. Об этом сообщает местное издание Nordjyske.

Отмечается, что соглашение было подписано на встрече министра иностранных дел Дании Ларса Льокке Расмуссена с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Согласно данным издания, соглашение предусматривает срок на 10 лет и, среди прочего, дает Соединенным Штатам доступ к датским авиабазам в Карупе, Скридструпе и Ольборге.

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"Важно поддерживать приверженность американцев Европе во времена, характеризующиеся войной, конфликтами и неопределенностью. Дания и Европа должны взять на себя ответственность, и именно это мы делаем, подписывая соглашение об оборонном сотрудничестве с США. Мы укрепляем сотрудничество с нашими важнейшими союзниками, и мы даем американцам лучшие возможности для военного присутствия в Европе", - отметил глава МИД Дании.

Сотрудничество США и ЕС и война в Украине - последние новости

Недавно стало известно, как США и ЕС помогают Украине. В частности, Пентагон вновь призвал Конгресс принять дополнительное финансирование для Украины. До этого президенту США Джо Байдену пришлось подписать законопроект о краткосрочном государственном финансировании, чтобы избежать прекращения работы правительства, но в этом документе отсутствует поддержка как Украины, так и Израиля.

Также УНИАН сообщал, что США и Европа сомневаются в продолжении поддержки Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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