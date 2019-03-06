Миннесота обыграла Оклахому в самом результативном матче дня НБА

Игра завершилась со счетом 121:120.

В ночь на среду в Национальной баскетбольной ассоциации состоялись шесть матчей, в самом результативном из которых Миннесота Тамбервулз обыграла Оклахому Тандер.

Игра завершилась со счетом 131:120, сообщает официальный сайт лиги.

Миннесота уверенно вела игру в первых трех четвертях, а в заключительной 12-минутке позволила соперникам выиграть с разницей в 4 балла, но удержала общий перевес.

Оклахому не спасла даже сверхрезультативная игра лидеров команды. Рассел Уэстброк набрал 38 очков, а Пол Джордж - 25.

В составе победителей самым результативным игроком стал Карл-Энтони Тоунс - 41 очко.

НБА. Регулярный чемпионат.

05 марта.

Филадельфия – Орландо 114:106 (39:34, 31:30, 24:18, 20:24)

Индиана – Чикаго 105:96 (27:17, 22:25, 28:33, 28:21)

Торонто – Хьюстон 95:107 (19:23, 18:32, 34:14, 24:38)

Миннесота – Оклахома-Сити 131:120 (30:24, 41:33, 31:30, 29:33)

Мемфис – Портленд 120:111 (20:33, 41:30, 21:23, 38:25)

Голден Стэйт – Бостон 95:128 (24:32, 24:41, 28:32, 19:23)