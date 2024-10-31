По словам Дэвида Тафури, страны-союзники РФ, которые являются изгнанниками, будут активно помогать Кремлю в войне.

Есть еще три страны, которые готовы направить войска на войну в Украину. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал бывший чиновник Государственного департамента США Дэвид Тафури.

По его словам, развертывание войск КНДР в России подтверждает то, чего Запад опасался, - страны-союзники РФ, которые являются изгнанниками, будут активно помогать Кремлю в войне.

"Нас должно беспокоить то, что есть еще несколько стран, которые стоят на стороне России, в частности Иран, Сирия, Китай, и могут помочь удовлетворить потребности в людях, которых можно отправить в Украину".

Тафури также отметил, что страна-оккупант уже потеряла много войск на территории Украины, поэтому Северная Корея удовлетворяет потребность в живой силе и репутационную потребность правителя РФ Путина показать миру, что у Москвы есть союзники.

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"Они также могут предоставить некоторые компоненты и вещи, которые нужны России для поддержания работы военно-промышленного комплекса. ... Реальное влияние со стратегической точки зрения, вероятно, не такое значительное. Однако это не означает, что КНДР не имеет боеспособной армии, но она предоставляет дополнительные войска", - резюмировал экс-чиновник Госдепа.

Войска КНДР в Украине - последние новости

Министр обороны США Ллойд Остин сделал заявление относительно того, принесут ли солдаты из КНДР победу Путину. По словам главы Пентагона, российскому диктатору не удастся одержать победу в войне в Украине, даже с помощью северокорейских воинов.

При этом Остин подчеркнул, что США и партнеры обсуждают варианты ответа на привлечение Россией военных КНДР.

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