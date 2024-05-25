Немецкий депутат отметил, что речь идет о защите украинского населения.

Немецкий депутат от Партии зеленых Антон Хофрейтер призвал не препятствовать атакам Украины на российскую территорию с использованием западного оружия, пишет Spiegel.

"Речь идет о защите украинского населения. Поэтому мы не должны препятствовать Украине использовать поставляемое вооружение для отражения российских истребителей в российском воздушном пространстве", - заявил он.

При этом Хофрейтер подчеркнул, что международное право позволяет атакуемому государству атаковать военные объекты в стране-агрессоре.

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"Российская армия день и ночь обстреливает украинский город Харьков со своей территории, в том числе планирующими бомбами, попадание которых занимает всего 40 секунд", - подчеркнул он.

Депутат также призвал расширить поддержку Украины.

"У Германии есть деньги и ресурсы, чтобы еще лучше снабдить Украину оружием и боеприпасами. В той серьезной ситуации, в которой находится Украина, нельзя полностью исключать отдельные системы вооружения", - подчеркнул он.

Возможность ударов западным оружием по РФ - что известно

Как писал УНИАН, с момента первых американских поставок оружия в Украину Белый дом запрещал использовать его для ударов по российской территории. Однако, по данным New York Times, консенсус вокруг этой политики распадается. Сейчас внутри администрации президента продолжаются активные дебаты по ослаблению запрета.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг также заявил, что страны-партнеры Украины должны отменить запрет на применение их оружия для ударов по объектам на территории РФ.

"Это захватническая война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает нанесение ударов по целям на территории России", - настаивает Столтенберг.

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