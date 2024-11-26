Украина производит в год в шесть-семь раз больше гаубиц, чем французы, отметил министр обороны Эстонии.

Помощь Украине во время войны проти РФ лучше всего осуществлять деньгами, которые будут инвестироваться в украинскую военную промышленность, а не в иностранные войска для ведения войны против оккупантов.

Таким мнением поделился глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур с изданием The Hill в Галифаксе в минувшие выходные в кулуарах Международного форума по безопасности. Чиновник считает, что нужно вкладывать деньги в то, чтобы наша страна сама проивзодила вооружение, поскольку, "украинцы производят в год в шесть-семь раз больше гаубиц, чем, например, производится во Франции".

"Их отрасль действительно наращивает производство", - заявил министр.

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По его словам, промышленность Украины имеет возможность производить военную технику на сумму около 30 миллиардов долларов в год, но на расходы у нее есть только 15 млрд:

"Это означает, что украинская промышленность имеет вдвое больше мощностей. Так что, когда у вас нет ничего, что можно было бы дать из собственных запасов, дайте им денег, это простое послание".

В центре внимания помощь украинцам - что сообщалось

Пока еще действующий президент США Джо Байден снял ограничения на поездки американских военных подрядчиков на украинскую территорию для оказания помощи в обслуживании и ремонте оборудования. СМИ писали, что лидеры ЕС осуждают, отправлять ли в Украину войска для обучения и оказания помощи. Кроме того, во Франции не отвергли возможность участия их войск в боевых действиях.

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что Украина разрабатывает несколько собственных баллистических ракет. По словам внештатного советника президента Украины Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александра Камышина, одно из препятствий для реализации ракетной программы - недостаточное количество денег.

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