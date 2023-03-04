Общий залп ракет типа "Калибр" сейчас может достигать 24.

В Черном море оккупанты увеличили количество ракетоносителей до четырех. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

Как отмечается, враг продолжает маневры корабельной группировки в Черном море, в том числе увеличивая количество ракетоносителей.

"По состоянию на 13:00 на боевом дежурстве зафиксировано уже 4 ракетоносителя - 2 надводных и 2 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" сейчас может достигать 24", - говорится в сообщении.

Видео дня

Ситуация в Черном море и загроза нового ракетного удара

1 марта в Черном море на боевом дежурстве находились 17 вражеских кораблей, среди которых пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Как сообщал УНИАН, 3 марта в Черном море оккупанты уменьшили количество ракетоносителей до двух.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что угроза нового ракетного обстрела по территории Украины остается очень высокой. По ее словам, россияне могут нанести точечные удары или же атаковать несколькими волнами.

Вас также могут заинтересовать новости: