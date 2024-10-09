По словам Боба Вудворда, в октябре 2022 года вероятность того, что Путин применит ядерное оружие, выросла с 5% до 50%.

Еще в октябре 2021 года США знали, что у российского правителя Владимира Путина есть план вторжения в Украину 175 тысячами военных. Об этом в своей книге рассказал заместитель редактора The Washington Post Боб Вудворд.

Автор описывает это как удивительный успех американской разведки, которая, в частности, имела источник внутри Кремля.

Вудворд также делится подробностями за сентябрь 2022 года, когда разведывательные органы сообщали, что Путин рассматривал возможность использования тактического ядерного оружия во время войны с Украиной. Оценка разведки, на которую журналист ссылается в книге, показала, что вероятность того, что российский диктатор развернет ядерное оружие, если войска будут окружены украинскими силами, выросла с 5% до 50%:

Видео дня

"В начале октября 2022 года Байден сказал на частном сборе средств в доме Джеймса Мердока, сына медиа-магната Руперта Мердока, что "мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса".

Вудворд также описывает разговоры министра обороны США Ллойда Остина с тогдашним главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу, в которых он предупредил, что если Россия применит ядерное оружие, "все ограничения, которые мы применяли в Украине, будут пересмотрены".

В свою очередь Байден призвал лидера Китая Си Цзиньпина выступить против использования ядерного оружия. Вудворд делает вывод, что реакция Си, а также отсутствие катастрофического прорыва российских сил в Украине были достаточными, чтобы снизить угрозу ядерного нападения.

Отношения США и РФ - последние новости

Вице-президент США Камала Харрис исключила возможность переговоров с Путиным без Украины. По ее словам, она не будет встречаться с Путиным "на двусторонней основе без Украины".

Харрис также раскритиковала заявления экс-президента США Трампа о том, что он сможет немедленно закончить войну в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: