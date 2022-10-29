Американцы считают, что Украина "слишком быстро выигрывает" в войне, отметил советник ОПУ.

Сегодня ситуация в Украине определяет геополитику во всем мире. Из-за того, что Украина "слишком быстро" выигрывает на поле боя против России, США начали терять рычаги управления, а потому они только увеличат военную помощь.

Такое мнение высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"С точки зрения очень целых групп очень влиятельных американцев, мы выигрываем войну у Путина слишком быстро. Они рассчитывали подольше по своим стратегическим планам. А теперь они начали эти планы резко пересматривать, потому что сделать так, чтобы мы выиграли ее помедленнее, невозможно. Ситуация уже начала не зависеть от того, что делает Россия. Начала радикально меняться ситуация во всем мире", – заявил он.

По словам Арестовича, США вынуждены радикально пересматривать свои планы, чтобы резко приспособиться к очень ускорившимся событиям в мире.

"Американцы оказались в ситуации, когда процессы в том же Китае начали происходить гораздо быстрее, чем они рассчитывали и планировали по своим долгосрочным стратегиям с выделенными ресурсами, бюджетами, темпами и так далее… В некоторой степени США перестали управлять общемировыми событиями. И если они сейчас попытаются замедлить помощь (сократят поставки), то что произойдет? Они вообще перестанут управлять еще большей частью событий… Мне кажется, что они будут только усиливать помощь нам", – уверен Арестович.

Новый пакет военной помощи от США: что получит Украина

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов.

Украина получит: