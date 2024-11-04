Вместе с тем паспорта начали отбирать у натурализованных россиян, которые не хотят связываться с российской армией.

Только за текущий год Россия выдала свое гражданство 3344 иностранцам, которые согласились воевать против Украины. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Еще в начале января российский диктатор Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства иностранцам, которые заключили контракт с российской армией или другими вооруженными формированиями страны-агрессора. В частности те, кто согласятся пойти убивать украинцев в Украине, теперь освобождены от необходимости сдавать экзамен на знание русского языка, истории РФ и основных российских законов перед получением паспорта. Также для них отменено условие предварительного наличия вида на жительство в России.

Одновременно с этим российские власти начали преследовать тех, кто ранее получил российский паспорт, но не встал на воинский учет. В начале августа Путин подписал закон, который разрешает отбирать гражданство у натурализованных россиян, если они не встали на воинский учет. Ранее издание "Важные истории" насчитало как минимум 12 случаев, когда этот закон уже был применен на практике.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин утверждал, что такая политика позволила отправить на войну против Украины около 10 тысяч новых граждан России.

Иностранцы в российской армии: последние новости

Как писал УНИАН, Россия активно пытается вербовать иностранных граждан для участия в войне против Украины. В частностности ВСУ взяли в плен достаточно много граждан Шри-Ланки и Непала, хотя в последнее время они стали меньше попадаться.

Военнопленные иностранцы признаются, что пересекались в российской армии с сербами, кубинцами, казахами, таджиками, марокканцами, индийцами и египтянами. Также Россия пытается вербовать граждан африканских стран к югу от Сахары.

По данным украинской разведки, этих иностранцев используют как "пушечное мясо" – их гонят вперед, чтобы выявить позиции украинских защитников.

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