Советник американского президента отметил, что Дональд Трамп ясно выразил свое желание завершить войну РФ против Украины.

Половина мира пытается помочь президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу завершить войну, которую РФ ведет против Украины. Об этом в эфире Fox News заявил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц.

Журналисты зачитали Волцу информацию, приведенную в материале издания Reuters, которое, ссылаясь на два российских источника, писало, что Москва рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию как возможное место встречи кремлевского правителя Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Советник американского президента отметил, что он не может ничего подтвердить или опровергнуть. Также он подчеркнул, что был бы "очень осторожным" с тем, чтобы прислушиваться к российским источникам.

Видео дня

Уолц отметил, что Дональд Трамп ясно выразил свое желание завершить войну РФ против Украины.

"Что удивительно, половина мира пытается помочь президенту Трампу завершить эту войну и закончить ее справедливым способом, который предотвратит будущие войны. И мы получаем различные обращения, но сегодня мне нечего подтвердить или сообщить", – заявил Майк Уолц.

Трамп и война в Украине

Как известно, еще во время предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно говорил, что если бы он был президентом, РФ не начала бы полномасштабную войну против Украины. Он также обещал завершить войну за 24 часа, но впоследствии признал, что этот вопрос значительно труднее, чем он думал.

На днях Трамп заявил, что хочет предложить Украине сделку – доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на будущую помощь. CNN пишет, что Украина имеет одни из крупнейших в мире месторождений графита, лития, титана, бериллия и урана. И по классификации США, они относятся к критически важным минералам.

Вас также могут заинтересовать новости: