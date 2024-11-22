Байден принял сразу несколько серьезных решений после того, как проиграл выборы в США и это дарит Украине новые возможности.

Внезапное решение США о разрешении Украине использовать западные ракеты по целям на территории России и о предоставлении противопехотных мин, хоть и было принято слишком поздно, однако это не значит, что это не поможет переломить ход войны в пользу Украины, пишет The Telegraph.

"Теперь, после того как демократы потерпели унижение на выборах в США, [президент США Джо] Байден изменил свое мнение, пообещав предоставить Украине как можно больше военной помощи до того, как покинет свой пост", - говорится в материале.

Нежелание Байдена одобрить использование поставляемых Западом ракет дальнего радиуса действия за пределами украинских границ было равносильно тому, чтобы обязать украинских военных воевать "со связанными за спиной руками", пишет СМИ. Параллельно этому россияне безнаказанно атаковали Украину с военных баз и захватили немало территорий на Донбассе.

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Сообщается, что решение США было принято в спешном порядке, чтобы не дать оккупантам совершить серьезный прорыв оборонительных позиций Украины до момента, пока Дональд Трамп не вернулся на должность президента США. Еще и на фоне использования Путиным северокорейских военных в войне против Украины.

"Назревшее признание того, что необходимо сделать больше, чтобы предотвратить победу Путина - с катастрофическими последствиями для Запада - означает, что у украинцев еще есть шанс нанести Москве значительное поражение", - подчеркивают журналисты.

В это же время кремлевский диктатор Владимир Путин считает освобождение Курской области одной из главных задач. Он первый лидер РФ, со времен Второй мировой войны, при котором была оккупирована российская территория.

Издание также пишет, что последней попытке Путина "запугать Запад" не стоит придавать большого значения, так как в Кремле все понимают, какие последствия постигнут Россию, если против Украины будет применена хотя бы одна тактическая ядерная боеголовка.

Другие новости о передаче Украине вооружения

Ранее УНИАН сообщал, изменят ли ход войны Storm Shadow.

"Влияние Storm Shadows будет довольно ограниченным и в основном сосредоточено вокруг Курской области. Это дефицитный ресурс, они [Украина] бережно относятся к нему", - сказал военный эксперт.

Кроме того, генерал-лейтенант о передаче Украине ракет Tomahawk.

"Ракеты, которые разрабатывались в прошлом столетии. Они применяются в локальных войнах американцами и не только. Это новые способности. Безусловно было бы очень хорошо - на тысячи километров. Это именно то, чего нам не хватает", - сказал генерал-лейтенант Романенко.

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