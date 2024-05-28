Российские компании сталкиваются с проблемами при заключении трансграничных сделок.

Российские компании столкнулись с трудностями в проведении финансовых операций с Китаем. Для решения этой проблемы россияне начали использовать новый способ расчетов - стейблкоины.

Издание Bloomberg пишет, что два ведущих производителя металлов начали использовать стейблкоин Tether Holdings Ltd. и некоторые другие криптовалюты для расчетов по некоторым сделкам с китайскими клиентами и поставщиками. В некоторых случаях расчеты проходят через Гонконг.

То, что крупные российские компании обращаются к блокчейну спустя два года после начала вторжения на Украину, указывает на долгосрочный эффект западных санкций.

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Даже в Китае, который не присоединился к международным санкциям и стал основным экспортным рынком для многих российских товаров, а также поставщиком товаров и оборудования, проведение финансовых операций усложнилось. Это связано с тем, что Министерство финансов США пригрозило вторичными санкциями кредиторам, способствующим уклонению от санкций, что и привело к ужесточению мер.

"Со стабильными монетами перевод может занять всего 5-15 секунд и стоить несколько центов, что делает такие транзакции довольно эффективными, если у отправителя уже есть база активов в стабильных монетах", - говорит Иван Козлов, эксперт по цифровым валютам.

Стаблкоин USDT от Tether привязан к доллару США, что делает его еще более удобным для экспортеров. По словам руководителей компаний, альтернативой этому могут быть более медленные транзакции или, что еще хуже, риск заморозки счета в зарубежном банке.

"В странах, которые сталкиваются с проблемами долларовой ликвидности и контролем за движением капитала, трансграничные расчеты с помощью криптовалют и, в частности, привязанных к доллару стейблкоинов, являются относительно распространенной практикой, причем не только в сырьевом секторе", - отметил Козлов.

Использование криптовалют для платежей не является чем-то необычным для стран, находящихся под санкциями.

Тем временем некоторые сырьевые компании пошли другим путем для расчетов по сделкам, также когда-то считавшимся экзотическим. Некоторые сталелитейные компании используют так называемые бартерные сделки, в которых товар обменивается на товары, поставляемые в Россию, что позволяет полностью избежать трансграничных переводов.

Торголя России с Китаем - последние новости

По итогам 2023 года товарооборот между Китаем и Россией достиг нового рекорда, а экономические связи между Пекином и Москвой укрепляются даже несмотря на войну в Украине.

Так, товарооборот между двумя странами в долларовом эквиваленте в 2023 году вырос на 26% – с 190 миллиардов долларов до 240 миллиардов долларов.

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