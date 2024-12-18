Австралия выделила Украине около 1,3 млрд долларов на военную помощь.

Украина должна выиграть войну против России и добиться мира на собственных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

В частности, Вонг подчеркнула, что "российское незаконное и аморальное вторжение не может быть нормализовано и не может быть минимизировано".

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"Австралия на стороне Украины. И мы хотим, чтобы вы выиграли эту войну на ваших собственных условиях. Мы хотим, чтобы украинцы жили в мире, имели возможность отстроить свои жизни и отечество", - подчеркнула Вонг.

По ее словам, Австралия предоставила Украине около 1,3 млрд долларов на военную помощь. Ранее Украине было передано 49 танков Abrams и 120 бронеавтомобилей Bushmaster. Летом Австралия объявляла пакет помощи на сумму 250 млн долларов, в который вошли ракеты для противовоздушной обороны, противотанковое и другое вооружение.

В свою очередь, Сибига сказал, что ситуация на поле боя остается очень сложной и потребность в усилении украинских воинов остается чрезвычайно насущной.

"Сегодня обратился с запросом на дополнительную военную поддержку, включая знаменитые австралийские Bushmaster's и другое вооружение. Мы также предложим учесть потребности Украины при списании военной техники, находящейся на вооружении австралийских сил обороны", - сказал Сибига.

Отдельно Вонг сообщила, что Австралия теперь имеет возможность возобновить работу своего посольства в Киеве. Со следующего месяца австралийский посол будет в Киеве и в ближайшие месяцы посольство Австралии будет полноценно работать.

Помощь Украине от Австралии

Как сообщал УНИАН, ранее Австралия передала Украине авиабомбы JDAM-ER (Joint Direct Attack Munition Extended-Range), которые сняли с вооружения Королевских ВВС. Сообщается, что о применении JDAM-ER в Украине с МиГ-29 впервые стало известно в марте 2023 года.

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