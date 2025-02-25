Взгляд Трампа на Украину имеет ключевое значение в понимании того, "почему он перевернул 80 лет внешней политики США с ног на голову".

Обвинение президента США Дональда Трампа в адрес Украины отражало реальное убеждение его советников в том, что НАТО помогло "спровоцировать" эту войну с РФ много лет назад.

Как пишет издание Axios, взгляд Трампа на Украину имеет ключевое значение в понимании того, "почему он перевернул 80 лет внешней политики США с ног на голову, критикуя НАТО, выступая против его расширения и исключая европейских партнеров из мирных переговоров".

И европейские и американские критики обвинили Трампа в пресмыкательстве перед российским диктатором Путиным и принятии его дезинформации, в оправдании агрессии РФ и в том, что он поставил Украину в очень трудное положение.

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Между тем советники Трампа возмущались тем, что СМИ слишком много внимания уделяют его ложным заявлениям и слишком мало тому, как Запад настраивал против себя Путина до того, как он напал на Украину.

Они даже указали две даты, которые сформировали взгляд Трампа на НАТО и Украину. В частности, 3 апреля 2008 года НАТО заявило, что однажды Украина присоединится к альянсу, а это обеспокоило Путина, который рассматривает Украину, как продолжение России.

А 22 февраля 2014 года пропутинский президент Украины Виктор Янукович бежал в РФ после того, как в Киеве начались протесты, когда он отступил от сближения с Евросоюзом. Через 5 дней Путин вторгся в Крым и аннексировал его.

"Когда [Трамп] сказал о том, кто начал войну в Украине, он имел ввиду именно это", - сказал старший советник президента.

Спецпредставитель Трампа на переговорах с Россией Стив Виткофф косвенно упомянул обе эти даты, обсуждая спор. "Война не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали россияне. Тогда были разговоры о вступлении Украины в НАТО. Президент говорил об этом. Этого не должно было произойти. По сути, это стало угрозой для россиян", - сказал Виткофф журналистам.

Его слова тут же раскритиковали. "Россия вторглась в Украину. По выбору Путина, без какой-либо угрозы со стороны Украины или НАТО", - написал в соцсети экс-шахматист и ведущий антипутинский активист Гарри Каспаров.

"Да, война не должна была произойти. Путину не нужно было вторгаться в Украину. Его определенно никто не спровоцировал. Так стыдно видеть, как официальный представитель США повторяет эту путинскую пропаганду", - написал Майкл Макфол, который был послом США в РФ во время первого российского вторжения в Украину.

Эксперт Джерард Тоул согласен, что нападения Путина на Украину были несправедливыми. Но, сказал Тоул, "это вопрос разумных дебатов", чтобы принять точку зрения тех, что считает, что Запад и Россия "совместно создали" ухудшение отношений, начавшееся в 2008 году с разговоров о расширении НАТО ближе к РФ.

"Это было унижением для Путина. Это была красная линия для Путина и для россиян... Это было на их границе и рассматривалось как прямая угроза безопасности России", - сказал Тоул изданию.

Обвинения Трампа в адрес Украины

Обвинение Трампа в том, что это Украина начала войну с РФ потрясло мир. Глубокое заблуждение американского президента обсуждали и в Украине и в Европе. Также он разразился критикой в адрес украинского президента Владимира Зеленского, заявив, что тот никогда не должен был допускать войну.

И, словно этого было мало, через несколько дней Трамп заявил, что Зеленский плохо справляется с работой на своей должности и назвал его диктатором.

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