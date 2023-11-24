В европейских странах усиливают слежку за исламистскими боевиками.

Представители европейских служб безопасности видят растущий риск атак исламистов, которые радикализировались после начала войны Израиля и ХАМАС, причем самая большая угроза, вероятно, исходит от "одиноких волков", которых трудно отследить. Об этом пишет Reuters.

Так, более 10 сотрудников разведки и полиции в пяти европейских странах, включая Великобританию, Германию и Францию, сообщили изданию, что усиливают слежку за исламистскими боевиками. Это возложит дополнительное бремя на ресурсы, которые уже истощены из-за предполагаемых угроз со стороны России, Китая и Ирана. В частности, начальник полиции Лондона Марк Роули назвал это одной из самых больших угроз, которые он когда-либо видел.

Представитель британской службы безопасности заявил, что война в Газе, вероятно, станет крупнейшим "вербовщиком" исламистских боевиков со времен войны в Ираке в 2003 году, и что в Европе возросли призывы к нападениям на еврейские и западные цели.

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В свою очередь немецкий источник со ссылкой на разведывательные службы сообщил, что угроза гражданскому населению является самой высокой в новейшей истории Германии, причем опасность исходит от исламистских боевиков, ультраправых групп и России.

СМИ напоминает, что в прошлом месяце в результате нападений исламистских боевиков во Франции и Бельгии погибли три человека. Эти две страны, а также Австрия, Словения и Босния и Герцеговина, повысили уровень угрозы терроризма. Италия восстановила контроль на границе со Словенией, ссылаясь на риск проникновения в страну боевиков.

"Будет ответный удар, который будет ощущаться годами", - сказал британский чиновник.

Война в Секторе Газа - последние новости

ХАМАС нарушил перемирие с Израилем уже через 15 минут после его начала. В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что неизвестные палестинские боевики в секторе Газа нарушили начатый режим прекращения огня. В частности, ЦАХАЛ перехватил ракету, выпущенную в сторону южного Израиля.

Ранее УНИАН сообщал, что 13 женщин и детей, удерживаемых боевиками в Газе, будут освобождены первыми, поскольку начинается временное перемирие между Израилем и ХАМАСом. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари.

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