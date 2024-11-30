Как стало известно, погибло трое сотрудников организации "World Central Kitchen".

Израиль нанес авиаудар по автомобилю в секторе Газа, в результате чего погибло пять человек, среди которых были работники благотворительной организации "World Central Kitchen" (WCK), которая обеспечивает питанием пострадавших во время войны или стихийных бедствий, пишет Associated Press.

В благотворительной организации заявили, что "срочно ищут больше подробностей" после того, как армия Израиля заявила, что целью удара была ликвидация сотрудника WCK, который участвовал в атаке ХАМАСа, в результате чего началась война.

В своем электронном письме организация сообщила, что "разбита горем" из-за этого авиаудара, а также, что ей ничего неизвестно о возможной связи кого-то из тех, кто находился в автомобиле, с атакой 7 октября 2023 года. В WCK добавили, что "работали с неполной информацией". Кроме того, организация отметила, что приостанавливает свою работу в Газе.

Видео дня

В то же время гуманитарный работник в Газе подтвердил, что трое погибших были работниками WCK. Также один из жителей рассказал, что его племянник работал в организации в течение последнего года.

"Сегодня он, как всегда, вышел на работу... и стал мишенью для обстрела без предварительного предупреждения и без какой-либо причины", - отметил Назми Ахмед.

Война на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее президент США Джо Байден заявил, что 26 ноября Израиль и "Хезболла" договорились о прекращении боевых действий в Ливане. По его словам, в течение следующих 60 дней Израиль будет постепенно выводить остатки сил и гражданских лиц.

Также сообщалось, что Израиль уничтожил в Иране действующий сверхсекретный исследовательский центр по ядерному оружию. В результате удара было уничтожено сложное оборудование, используемое для разработки пластической взрывчатки.

Вас также могут заинтересовать новости: