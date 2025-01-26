Идею фактической депортации сотен тысяч палестинцев выдвинул президент США Дональд Трамп.

Иордания отказалась принимать у себя палестинцев из сектора Газа, "переселение" которых предложил президент США Дональд Трамп. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на министра иностранных дел королевства Аймана Сафади.

По его словам, позиция Иордании относительно недопустимости депортации палестинцев является "твердой и непоколебимой". Не в восторге от идеи Трампа и сами палестинцы.

Так, представитель террористической группировки ХАМАС, которая спровоцировала Израиль на новую оккупацию Газы, Бассем Наим заявил, что палестинцы никогда не согласятся на предложение Трампа, "даже если намерения кажутся благими". Он заверил, что палестинцы могут отстроить Газу "даже лучше, чем раньше", если Израиль снимет свою блокаду.

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Официальное правительство Палестинской автономии, которое базируется на Западном Берегу реки Иордан (за пределами сектора Газа), тоже осудило предложение американского президента.

Associated Press отмечает, что в начале израильской военной операции в Газе более года назад, Египет и Иордания также категорически отказались принять у себя гражданских беженцев из сектора Газа. При этом египетские власти тогда не скрывали, что боятся образования террористических ячеек в среде палестинских беженцев.

Трамп предложил депортировать население Газы

Как писал УНИАН, ранее сегодня Дональд Трамп призвал Иорданию, Египет и другие арабские страны принять у себя 1,5 миллиона беженцев из сектора Газа, чтобы "очистить" охваченную войной территорию и начать наводить на ней порядок. По словам Трампа, он уже имел телефонный разговор по этому поводу с королем Иордании Абдаллой ІІ и в ближайшее время поговорит с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сисси.

Это предложение было озвучено на фоне перемирия между Израилем и ХАМАС, в рамках которого стороны договорились прекратить огонь и начать обмен заложниками.

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