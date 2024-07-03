По мнению эксперта, Украина не только давала отпор на собственных полях сражений, но и перенесла борьбу с Россией в другие части мира.

Украина ведет борьбу с Россией в Африке и Сирии. Об этом в своей статье для The Hill пишет обозреватель Давид Кириченко.

Он напоминает, что когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, она рассчитывала праздновать победу в Киеве через несколько недель. Но Украина не только давала отпор на собственных полях сражений, но и перенесла борьбу с Россией в другие части мира.

"Линия фронта российско-украинской войны сейчас простирается в Африку и на Ближний Восток, где украинский спецназ преследует российские силы, чтобы подорвать экономические ресурсы и влияние Москвы", - отмечает автор. Видео дня

Он ссылается на "сверхсекретный документ" разведки США, согласно которому украинская военная разведка ранее разрабатывала планы нападения на российские силы в Сирии с помощью тайной курдской помощи в начале 2023 года.

"Целью нападения на российские подразделения в Сирии было потенциально заставить Россию перенаправить свои военные ресурсы из Украины для усиления обороны в Сирии. Украинские офицеры рассматривали возможность обучения боевиков демократических сил Сирии наносить удары по российским целям с помощью беспилотных летательных аппаратов", - говорится в материале.

Также журналист отмечает, что в Африке Россия сотрудничала с военным руководством Судана, чтобы перевести миллиарды долларов в золото, лишив граждан этой страны значительных государственных доходов, чтобы помочь России обойти западные санкции. При этом в августе 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал "освободить Африку от российских объятий", перейдя в дипломатическое контрнаступление. Тем временем до августа 2023 года подразделение военной разведки Украины "Тимур" проводило военную кампанию по охоте на российских наемников в Судане.

"Украина имеет возможности для военного вмешательства в регионах, куда западные государства могут колебаться относительно вмешательства, таких как Судан и южная Сирия. Прибыль от инвестиций при небольшом вкладе Украины от западных государств может быть весьма значительной. Запад был бы мудрым, если бы предоставил Украине больше ресурсов, в том числе разведывательных данных, чтобы поддержать ее усилия по удару по России, где это необходимо", - резюмирует Кириченко.

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Полная оккупация Донетчины - главная цель россиян на лето. Об этом сказал военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, враг стремится перерезать трассу Покровск-Константиновка, чтобы усложнить обеспечение украинских сил на восточном фронте.

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