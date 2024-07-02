Небензя назвал мирную формулу Зеленского "несбыточной".

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что может уладить войну между Россией и Украиной за один день, если его снова изберут президентом, однако посол России в ООН Василий Небензя утверждает, что у него ничего не получится.

Как пишет AP, комментируя заявление Трампа, Небензя сказал журналистам, что "украинский кризис не может быть решен за один день".

Небензя сказал, что война могла закончиться в апреле 2022 года в Стамбуле, когда Россия и Украина были "очень близки" к соглашению. При этом он обвинил западных союзников Украины в том, что они заблокировали мирное соглашение, заключенное в апреле 2022 года, и велели Киеву продолжать борьбу с Россией.

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Небензя также прокомментировал мирный план президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что "это не мирный план, а шутка".

Посол Росси в ООН назвал мирную формулу Зеленского "несбыточной" и сказал, что ему нужно быть "реалистом" и учитывать ситуацию на поле боя. Он предупредил, что чем сложнее будет ситуация для Украины на местах, тем сложнее будет дипломатическим путем положить конец войне.

Трамп пообещал закончить войну в Украине за сутки

В мае 2023 года Трамп впервые заявил, что закончит войну в украине за 24 часа, если станет президентом. Впоследствии он продолжал повторять это утверждение в ходе предвыборной кампании.

Во время дебатов с Джо Байденом Трамп заявил, что Путин никогда бы не напал на Украину, если бы у США был "настоящий президент". В то же время он заявил, что путинские условия прекращения войны в Украине для него "неприемлемы".

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