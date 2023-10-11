Власти Китая отреагировали на кровавое вторжение в Израиль, которое из сектора Газа совершили боевики ХАМАС, и назвали способ "фундаментального" завершения конфликта. Китайская сторона призвала "стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и немедленно прекратить боевые действия, чтобы защитить гражданское население и избежать дальнейшего ухудшения ситуации", говорится в заявлении Министерства иностранных дел Китая.

Но из ситуации в Израиле в отношении Китая можно сделать несколько других выводов.

Первое. Дезинформация ХАМАСа о том, что нападение маловероятно, потому что для ХАМАСа не выгодно, - успешно ввела в заблуждение Израиль, США и Запад, и в очередной раз демонстрирует, что прогнозирование действий другой стороны не должно базироваться исключительно на логике "выгодно/не выгодно", а должно очень серьезно учитывать боевые способности противника (особенно, если они растут).

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Второе. Логика "выгодно/не выгодно" может использоваться как один из элементов анализа и прогнозирования, однако должна обязательно включать достоверные сведения о том, как на самом деле видит ситуацию противоположная сторона и какой логикой о "выгоде/не выгоде" руководствуется. Восприятие ситуации противником может в корне отличаться от того, как хотим видеть ее мы.

Третье. Это очень сильно совпадает с доминирующим восприятием того, что Китай не будет передавать вооружение России/не будет начинать боевых действий против Тайваня, потому что это:

экономически не выгодно;

не соответствует "мирному пути его развития и сосуществования";

не соответствует текущим экономическим инициативам Пекина;

Китай пока не готов и так далее.

Китай проводит активные действия на увеличение своей энергетической, продуктовой и технологической независимости

Четвертое - на самом деле боевые возможности Китая значительно возрастают. Он проводит активные действия на увеличение своей энергетической, продуктовой и технологической независимости. Новые законодательные инициативы Китая направлены на уменьшение уязвимостей извне и изнутри, и усиление консолидации населения. Такие беспрецедентные шаги, кроме как подготовка к войне/серьезному кризису с Западом других веских причин, кажется, не имеют.

Пятое. Текущий этап российско-украинской войны, поддержка Ираном России и ближневосточных террористических организаций демонстрирует, что пока в мире нет инструментов для привлечения к ответственности стран-агрессоров (если они обладают значительным военным потенциалом и ядерным оружием). Беззубость Запада и международных организаций – это четкий сигнал для Китая, что ответственности за свои действия не будет.

Если Китай хочет добиться успеха, ему чрезвычайно важно так же успешно как ХАМАС, ввести в заблуждение весь мир

Шестое. Поэтому, если Китай хочет добиться успеха, ему чрезвычайно важно так же успешно как ХАМАС, ввести в заблуждение весь мир, и сделать свою операцию неожиданной. А для этого нужно:

бесконечно говорить о мирном развитии;

отправлять многочисленные экономические делегации в ЕС;

проводить десятилетние экономические планирование и публиковать прогнозы своего развития.

При этом, параллельно, скрыто готовиться – технологически, экономически, информационно, военно, делая вид, что время "Ч" - не ко времени. И это именно то, что Китай сейчас делает.

Юрий Пойта, руководитель азиатской секции New Geopolitics Research Network