Вопрос на $6 миллиардов: в Пентагоне рассказали, что будет со средствами для Украины

Сингх не стала делать предположений относительно судьбы остатков средств, но указала на то, что Вашингтон объявляет пакеты помощи Украине "почти каждую неделю".

Министерство обороны Соединенных Штатов собирается использовать остатки средств на помощь Украине, которые досупны до конца месяца. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

"Как вы знаете, мы очень упорно работали с Конгрессом, чтобы получить эту дополнительную сумму и распределить эти деньги для Украины в пакетах PDA и USAI", - сказала она, пишет "Голоса Америки".

При этом Сингх не стала делать предположений относительно судьбы остатков средств, но указала на то, что Вашингтон объявляет пакеты помощи Украине "почти каждую неделю".

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"Мы продолжаем делать это на постоянной основе. Я не сомневаюсь, что мы собираемся использовать все, что у нас есть, чтобы обеспечить в дальнейшем предоставление Украине всего, что ей нужно, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе", - пояснила пресс-секретарь.

Сингх добавила, что США планируют использовать остаточные средства "любым возможным способом".

В США скоро могут "сгореть" $6 миллиардов для ВСУ - что известно

Администрация президента США Джо Байдена ведет срочные переговоры с Конгрессом, чтобы позволить использовать 6 миллиардов долларов военной помощи Украине до крайнего срока 30 сентября, пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Отмечается, что эта работа проводится в момент высокого риска для украинских войск, которые продвигаются в Курской области России.

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