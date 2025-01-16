Вместо того, чтобы срочно увеличивать производство оружия, европейцы непрерывно совещаются и дискутируют.

Европейцы до сих пор отказываются поверить, что на континенте уже пылает большая война, которая может их задеть. Именно поэтому они до сих пор не нарастили до необходимого уровня производство оружия, заявил в интервью "Украинскому радио" военный эксперт Алексей Гетьман.

По словам аналитика, в каждой европейской стране есть много "полезных дураков", которые сознательно или бессознательно играют на руку Кремлю, тормозя восстановление военного потенциала.

"Будет много попыток убеждения, что нужно тратить деньги на что-то другое. На какие-то "очень" важные вещи, но не на оборону. А это может закончиться для них очень плохо (...) Глядя на нас, они должны учиться. Они должны это принимать во внимание. А если они не будут этого делать, ситуация для них будет не слишком хорошей", - отметил он.

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По мнению Алексея Гетьмана, европейцы должны уделить особое внимание увеличению производства снарядов и военной техники, но вместо этого, в странах ЕС только "анализируют, принимают решения, проводят совещания".

"Они до сих пор не поняли, что происходит не "где-то там" конфликт российско-украинский, а происходит большая европейская война. И что эта война может коснуться их территорий очень быстро. О чем открытым текстом говорят россияне. Возможно, европейцы это понимают. Но они не хотят поверить в то, что война уже началась", - резюмировал эксперт.

Европейцам посоветовали учить русский язык

Как писал УНИАН, на днях генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европу увеличить производство оружия. Он признал, что европейские страны не находятся в состоянии войны, но и миром текущую ситуацию считать нельзя из-за российских гибридных атак.

Он возмутился тем, что не все страны НАТО тратят минимально необходимые 2% ВВП на собственную оборону, хотя реалии времени требуют увеличения этой минимальной планки.

"Вам придется изучать русский язык через 4-5 лет или отправиться в Новую Зеландию, если не будете выделять на военные нужды гораздо больше денег, чем нынешние 2% ВВП", - предупредил Рютте.

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