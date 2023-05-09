С учетом нового пакета помощи, военная помощь США Украине с начала российского полномасштабного вторжения достигнет почти 37 миллиардов долларов.

Во вторник, 9 мая 2023 года, Соединенные Штаты Америки объявят о предоставлении нового масштабного пакета военной поддержки Украины. Речь идет о помощи на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.

Как сообщает Associated Press, его профинансируют за средства инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). Отмечается, что в отличие от американского оборудования, оружия и боеприпасов, которые чаще отправляются в Украину со складов Пентагона, чтобы их можно было быстро доставить, средства этого фонда должны быть потрачены в течение ближайших месяцев или даже лет на обеспечение будущих потребностей Украины в сфере безопасности.

Источники АР рассказали, что в новый пакет вооружения войдут системы противовоздушной обороны Hawk, зенитные боеприпасы и беспилотники для противовоздушной обороны. Кроме того, Штаты предоставят Украине артиллерию, ракеты, спутниковые снимки и профинансируют текущее техническое обслуживание и запасные части для различного вооружения.

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С учетом нового пакета помощи, военная помощь США Украине с начала российского полномасштабного вторжения достигнет почти 37 миллиардов долларов.

Военная помощь Украине от США

3 мая 2023 года США объявили о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму до 300 млн долларов. В него вошли, в частности, припасы для HIMARS, 155-мм гаубицы, артиллерийские снаряды калибра 155 мм, а также противотанковые раакеты TOW.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине датчики для обнаружения ядерных взрывов. С их помощью можно было бы определить след ядерного оружия и доказать вину РФ в случае его использования в Украине.

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