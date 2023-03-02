Вилла не была задекларирована как имущество, принадлежащее российскому олигарху.

Суд во Франции впервые разрешил уголовный арест недвижимости, принадлежащей подсанкционному российскому олигарху, что может стать первым шагом на пути конфискации этого имущества.

Речь идет об вилле стоимостью 23 миллиона евро владельца "Магнитогорского металлургического комбината" Виктора Рашникова в Сен-Жан-Кап-Ферра (юго-восток Франции), пишет Le Monde.

Особняк был арестован в октябре 2022 года по запросу судей Национальной юрисдикции по борьбе с организованной преступностью прокуратуры Парижа. В целом после того, как 15 марта 2022 года российский олигарх попал под санкции, три объекта недвижимости, официально связанные с Рашниковым, были заморожены – на Французской Ривьере и в Париже. Вилла в Сен-Жан-Кап-Ферра тогда избежала ареста, поскольку, по словам источника издания, не была задекларирована как имущество, принадлежащее Рашникову.

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Впоследствии служба при Министерстве финансов Франции выяснила, что через сложные финансовые схемы вилла принадлежала гражданину России, вероятно, подставному лицу Рашникова. Вскоре после полномасштабного вторжения РФ в Украину виллу перепродали, новый владелец также был россиянином. Официально объектом владела швейцарская компании, которая сама принадлежала панамской структуре. Правоохранители считают, что целью "подозрительной операции" по перепродаже было сокрытие происхождения средств и фактического бенефициара.

Теперь вилла находятся в руках Агентства Министерства юстиции по управлению и возврату арестованных и конфискованных активов. 17 миллионов долларов – средства от продажи виллы после вычета налогов – были заблокированы. Объект может быть окончательно конфискован правительством.

Кто такой Виктор Рашников

Виктор Рашников – основной владелец и глава совета директоров одного из крупнейших производителей стали в России – ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат". В рейтинге богатейших бизнесменов России за 2022 год журнал Forbes оценил состояние 73-летнего бизнесмена в 6,6 миллиарда долларов. Он занял 18-ю строчку рейтинга.

Из-за поддержки российской агрессии против Украины в 2022 году против Рашникова ввели персональные санкции США, Великобритании, ЕС, Австралия, Канада, Швейцария и другие страны.

Интересно, что Венгрия добивалась снятия санкций с 9 россиян, включая Виктора Рашникова и других олигархов.

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