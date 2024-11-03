Том Шарп отметил, что имеющиеся в США корабли слишком стары, а их замена еше не спущена на воду.

Американский флот может оказаться в ловушке. Попытки продлить жизнь флагманам может сыграть злую шутку, если этот срок будет слишком долгим.

Аналитик издания The telegraph Том Шарп пишет, что ВМС США располагают 73 эсминцами типа Arleigh Burke, 21 из которых - самые старые - имеют обозначение Flight I. Теперь жизнь 12 из Flight I будет продлена. Сам эсминец USS Arleigh Burke был введен в строй в 1991 году. С тех пор американские эсминцы постепенно обновлялись и совершенствовались в рамках проектов Flight II, IIA и III.

Когда Burke только появился на сцене, радар с фазированной решеткой SPY-1, боевая система Aegis и ракеты Standard опережали свое время. Имея вдвое большее водоизмещение, чем британские варианты, американские корабли могли совершенствовать и модернизировать. Кроме того, они были быстрыми, более 30 узлов, и при этом могли совершать более длительные переходы между дозаправками, чем аналоги.

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Единственным недостатком конструкции Burke является то, что они шумные. Как эсминец, они не были спроектированы для борьбы с подводными лодками, но у ВМС США сейчас нет фрегатов, поэтому это их слабое место.

Проблема заключается в том, что, в то время как Flight постепенно опережает конкурентов, базовая форма корпуса и соответствующая механика остаются в значительной степени неизменными.

Стоит отметить, что модернизировать и обновлять такие суда не получится слишком долго, потому что со временем начнут выходить их строя самые старые части, что и происходит со стальными корпусами после десятилетий коррозии.

"Сегодняшние бюджетные ограничения требуют от ВМС приоритетных инвестиций, чтобы держать на поле боя больше готовых игроков. Военно-морской флот активно использует все необходимые рычаги для поддержания и наращивания боевого состава, чтобы поддерживать глобальные интересы США в мирное время и одерживать решительные победы в конфликтах", - адмирал Лиза Франкетти, глава ВМС США.

Из-за ограничений Конгресса и возможностей верфей США не могут быстро обновить свой флот. Новые Burke класса Flight III не собирают достаточно быстро. Крейсера класса Ticonderoga - по сути, сверхбольшие Burke - выводятся из эксплуатации, поскольку они слишком стары. Замена эсминцу, DDF(X), начнет строиться не раньше 2032 года. Фрегат класса Constellation переделан в ходе проектирования и отложен, и теперь войдет в строй только в 2029 году, примерно на 10 лет позже. Из двух других кораблей, которые могли бы помочь, Zumwalt оказался непомерно дорогим, а боевой корабль прибрежной зоны - бесполезным. Так что решение о продлении срока службы старых Burke - это попытка заполнить пробелы.

По словам Шарпа, решение сохранить старые, но отличные боевые корабли в море - это хорошая новость, но вот условия, которые привели к тому, что это стало необходимостью, - нет. Он считает, что этот путь может привести к большим расходам и ограничению возможностей.

Военно-морские силы США - послдение новости

Обозреватель Дэвид Экс пишет, что у Военно-морских сил США наконец-то появилось оружие, способное противостоять угрозе от многочисленных бомбардировщиков Китая. По его словам, ВМС США представили новую комбинацию истребителя и ракеты - истребители Boeing F/A-18E/F Super Hornet, оснащенные ракетами Raytheon AIM-174B сверхбольшой дальности.

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