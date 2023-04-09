Украинцы в Австрии получат письмо о продлении срока действия удостоверения вынужденно перемещенного лица.

Австрийские власти приняли решение об автоматическом продлении действия удостоверений вынужденно перемещенного лица для искателей убежища из Украины, сообщает украинское Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Искателям убежища, которые нашли убежище в Австрии, автоматически продлевают действие удостоверения вынужденно перемещенного лица. Соответствующий орган отправит его заказным письмом по месту вашей регистрации. Если на момент доставки никого не будет дома, письмо передадут на хранение в ближайшее почтовое отделение", – объяснили в министерстве.

В Минреинтеграции также отметили, что тем, кто не сможет получить письмо, будет необходимо обратиться в Федеральное ведомство по вопросам иммиграции и убежища.

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Украинские беженцы в Австрии

К концу июня 2022 года Австрия, как сообщали местные власти, приняла более 70 тысяч человек из Украины. До конца декабря количество перемещенных в результате развязанной Россией войны достигла более 90 тысяч, из них 56 тысяч получали помощь, 67 тысяч состояли на учете как беженцы.

В конце прошлого года власти Австрии также продлили срок действия временной защиты беженцев из Украины до марта 2024 года.

А накануне австрийский парламент обновил правила трудоустройства для украинцев, упростив их. Теперь украинцы могут трудоустроиться без получения разрешений и предварительных проверок. Однако подтвердить знание немецкого языка на уровне А1 все еще нужно.

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