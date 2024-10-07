В Пхеньяне угрожают Североатлантическому альянсу "трагическими последствиями".

НАТО - это уродец, воспитанный чрезвычайной двойной логикой и двойными стандартами США, который должен быть выброшен на свалку истории как можно скорее. Такое заявление сделал представитель Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, информирует информационное агентство КНДР.

По его словам, НАТО в своем недавнем заявлении выпустило "ряд крайне глупых замечаний" об осуждении всех стран, которые разжигают и расширяют украинскую войну, одновременно "безосновательно клевеща на независимые отношения сотрудничества между суверенными государствами, включая КНДР":

"Публикация заявления, приуроченная к визиту нового генсека НАТО в Украину, четко свидетельствует о том, что НАТО собирается выйти на первую линию фронта противостояния против КНДР, не довольствуясь экстремальным использованием преимуществ своего босса".

В МИД КНДР также выразили "глубокое сожаление" в связи с тем, что НАТО, не более чем инструмент США для ведения войны, "искажает суть украинского инцидента".

"Если НАТО будет продолжать всяческие попытки посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР, одновременно с продолжением враждебной политики в отношении нее, Альянс будет нести полную ответственность за трагические последствия, которые это повлечет. КНДР продолжит прилагать важные усилия, чтобы защитить себя от враждебной угрозы со стороны США и их последователей, сохранить региональный мир и безопасность и построить многополярный мир, основанный на международном правосудии", - говорится в сообщении.

Последние новости о КНДР

КНДР анонсировала "новую эру" в отношениях с Китаем. Во время мероприятий по случаю 75-й годовщины установления дипломатических отношений, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пообещал "неуклонно стремиться" к развитию сотрудничества с Пекином, "как того требует новая эра".

В свою очередь глава КНР Си Цзиньпин заверил, что Пекин готов "писать новую главу" в отношениях с соседом.

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