Журналисты объяснили, что это означает.

Несколько военных баз Соединенных Штатов Америки в Европе перевели в состояние повышенной готовности из-за возможной террористической угрозы.

Двое американских чиновников рассказали CNN, что на выходных уровень защиты баз, в том числе гарнизона армии США в Штутгарте, где находится штаб-квартира Европейского командования, подняли до самого высокого ("Чарли"). Он применяется в случае возникновения инцидента или получения разведкой данных о вероятности террористических действий или нападения.

Собеседник, который находится на одной из европейских баз, сообщил, что они не видели такого уровня угрозы "по меньшей мере 10 лет". По его словам, обычно это свидетельствует о получении "активно-надежной угрозы".

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Представитель Европейского командования Вооруженных сил США, капрал Дэн Дэй, не стал комментировать конкретные уровни защиты. Военный лишь отметил, что они постоянно оценивают факторы, которые влияют на безопасность, и часто принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности военнослужащих.

Угроза терактов в Европе

Напомним, еще в конце марта во Франции подняли систему оповещения нацбезопасности до самого высокого уровня готовности. Решение приняли из-за масштабного теракта в российском "Крокус Сити Холл".

Также угроза терактов обсуждалась в контексте проведения чемпионата Европы по футболу в Германии и Олимпийских игр в Париже.

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