В результате стрельбы в трамвае в Нидерландах три человека погибли (фоторепортаж)

В результате стрельбы в трамвае в городе Утрехт пять человек получили ранения.

Три человека погибли и 9 получили ранения в результате утренней стрельбы в городе Утрехт в Нидерландах

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на мэра города Яна ван Занена.

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По словам городского головы, трое из пострадавших получили тяжелые ранения. Не исключено, сообщил мэр, в городе действовал не один, а несколько преступников.

Позже издание Sky News уточнило, что в результате теракта в Нидерландах ранения получили пять человек, а не девять.

В городе уровень угрозы подняли до высокого. В частности, эвакуировали все мечети, школы находятся под охраной полиции.

Дополнительные подразделения военных развернули аэропорта Схипхол, недалеко от Амстердама.

Как сообщал УНИАН, утром в понедельник, 18 марта, в Утрехте в трамвае неизвестный открыл стрельбу по пассажирам. Как заявили в полиции, преступнику удалось скрыться. Мотив стрелявшего пока неизвестен.