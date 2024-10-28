Кандидат в вице-президенты Соединенных Штатов Америки от Республиканской партии Джей Ди Вэнс отказался называть кремлевского правителя Путина врагом.

Во время интервью ведущая программы "Meet the Press" на NBC News спросила Вэнса, считает ли он Путина союзником или врагом. Политик ответил, что тот является "противником" и "конкурентом", а Вашингтон должен быть умным в вопросах дипломатии:

"То, что нам кто-то не нравится, не означает, что мы не можем время от времени вступать с ним в разговор. Я думаю, что важно, если мы когда-нибудь собираемся закончить войну в Украине, в принципе, на каком-то уровне нам придется участвовать в переговорах между Украиной, между Россией, между нашими союзниками по НАТО в Европе".