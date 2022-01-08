Электроэнергию отключили из-за проблем, возникших на электростанции в Арамуне.

Территория всего Ливана сегодня, 8 января, осталась без электроэнергии.

Об этом сообщил телеканал "Аль-Джадид".

Согласно сообщению, компания Electricitе du Liban отключила электричество на всей территории Ливана из-за проблем, возникших на электростанции в Арамуне.

Это произошло после того, как местные жители попытались штурмовать станцию в знак протеста против регулярных отключений электричества.

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Сообщается, что электричество пропало и в международном аэропорту Бейрута.

Как сообщал УНИАН, в Украине растет потребление электроэнергии однако несмотря на это, энергосистема работает. По словам министра энергетики Германа Галущенко, по состоянию на 23 декабря потребление электроэнергии увеличилось и составило более 24 тыс. МВт-ч. Эти показатели значительно превышают потребление в прошлом году.

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