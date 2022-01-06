С приходом отопительного сезона на фоне дефицита запасов угля на тепловых электростанциях по стране поползли страшилки о неизбежных веерных отключениях электроэнергии.

Чиновники пытались успокоить граждан, заверяя, что нехватки электричества в стране нет. Действительно, несмотря на непростой отопительный сезон, национальная энергетическая система пока справляется и покрывает весь необходимый стране энергоресурс.

Однако, правду не скроешь: свет в домах граждан периодически пропадает.

На фоне космических цен на газ потребители начали включать для подогрева жилья электроприборы, что привело к увеличению нагрузки на сети

Часто это происходит из-за того, что кабеля, распределяющие электроэнергию между домами и подстанциями, не выдерживают напряжения и просто перегорают. Кроме того, местные облэнерго "вырубают" свет в городах, поселках и селах, чтобы провести плановые ремонты.

Ярким примером является предновогодний кошмар, пришедший к жителям Киевской области. Из-за перегрузки сетей двенадцать населенных пунктов многие часы находились без электричества. Часть из них более суток не имели возможности также пользоваться водой, канализацией и обогревом жилья.

Дело в том, что на фоне космических цен на газ потребители начали прикручивать газовые котлы и включать для подогрева жилья электроприборы, что привело к увеличению нагрузки на сети. Учитывая, что более 70 процентов электросетей и трансформаторов в Украине устарели, они не могут выдержать такого накала и начинают выходить из строя. Это и случилось в столичном регионе 27-28 декабря.

Самое пугающее в этой ситуации: морозный период этой зимой длился считанные дни и завершился новогодним потеплением. В первые январские дни Киев вообще бьет температурные рекорды по теплу.

Что же будет происходить, когда ударят февральские морозы? Через день без света сидеть будем?

Для того чтобы жить комфортно и со стабильными поставками энергоресурсов, все должны приложить усилия.

Потребители должны осознанно относиться к энергопотреблению и не включать несколько энергоемких приборов одновременно

Во-первых, потребители должны осознанно относиться к энергопотреблению и не включать несколько энергоемких приборов одновременно. В конце концов, это дорого – наматываются, и часто без особой нужды, дополнительные киловатт-часы.

Украинцы не смогут уйти от вопроса энергетической модернизации своего жилья. Основные потери тепла и, соответственно электроэнергии и газа, происходят в щелях, окнах и трубах старых построек. Так зачем потреблять и платить больше?

Во-вторых, немедленной модернизации требует устаревшая энергетическая инфраструктура страны.

В 2021 году потребление электроэнергии в нашей стране выросло на семь процентов, и спрос на этот энергоресурс будут расти и дальше.

Однако очевидно, что на данный момент Украина не готова к масштабной электрификации экономики, о которой в декабре говорил президент Владимир Зеленский.

Можно проектировать и строить новые электростанции, развивать новейшие технологии генерации, но без качественных путей транспортировки электрической энергии, она так и не дойдет к потребителям. В масштабах нашей большой страны – это вопрос многих десятков миллиардов гривень.

Украина не готова к масштабной электрификации экономики, о которой в декабре говорил президент Владимир Зеленский

Украина занимает одно из последних мест среди европейских стран по уровню инвестиций в расчете на один километр электрических сетей, уступая соседним странам - Румынии, Польше, Литве, Словакии, Чехии и тем более лидеру по размеру инвестиций в развитие электросети - Франции.

По оценкам экспертных организаций, потребность в инвестициях на модернизацию распределительных электросетей в Украине к 2030 году составляет не менее 12,5 миллиарда долларов.

Необходимость замены электрических сетей станет серьезным аргументом для распределительных компаний в пользу поднятия тарифов. Но и надзор за их деятельностью, включая известную любовь к плановым отключениям электричества в холодные дни, также стоит поставить на особый контроль.

В период новогодних и рождественских праздников – до 10 января украинцы могут быть спокойны, ведь в эти дни энергетики пообещали не проводить ремонты. Но никто не может быть застрахован от неожиданных аварий в сетях, перегруженных включенными елочными гирляндами, электрокаминами и прочими популярными дарами современной цивилизации.

Анна Бредихина